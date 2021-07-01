Повышать стоимость проезда в самое ближайшее время намерены все крупные перевозчики.

Такси-сервис Uber пересмотрел тарифы на свои услуги в сторону увеличения.

Как стало известно УНИАН, об этом сервис уже сообщил своим водителям, разослав им письма, в которых отмечается, что те смогут зарабатывать больше на сотрудничестве. В рассылке уточняется, что тарифы будут увеличены уже в июле. Повышение коснется в том числе и Убер в Киеве.

Вместе с письмом водителям, сотрудничающими с Uber, была выслана таблица с новыми расценками, из которых будет формироваться стоимость поездки.

С учетом повышения в Убер рассчитать стоимость, которая скоро станет реальностью, можно благодаря сравнительной таблице.

Новые тарифы UberX

Новые тарифы Uber Select

Новые тарифы UberVan

Также УНИАН стало известно, что повышать расценки будет не только Убер такси, но и другие перевозчики, так что, вероятнее всего, тарифы Болт, Уклона и остальных такси-сервисов в ближайшее время подрастут.

Полностью узнать новые тарифы Убер можно в этой таблице:

Это уже не первое повышение тарифов от перевозчиков - в апреле, на волне ажиотажа из-за запрета на проезд в общественном транспорте без спецпропусков, цены на услуги такси выросли втрое и выше. Поездка, которая в стандарный день стоила 100-120 гривен, резко подскочила до 350-400 гривен.

Согласно дашборду Monobank, Uber является одним из двух самых популярных перевозчиков в Украине, вместе с Uklon. Тройку сервисов, которым чаще всего платят владельцы данных карт, замыкает такси Bolt.

Напомним, в начале этого года Uber отключил вызов такси по короткому номеру 9988, сделав это спустя ровно три года после запуска данной услуги в Украине.

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Автор: Андрей Софин