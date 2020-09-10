В Черниговской области священник из села Полова Прилуцкого района возит детей в школу на мотоблоке.
Читайте такжеНовосад рассказала, почему в помещениях сельских школ нет туалетовОб этом УНИАН рассказали местные жители.
Отец Владимир, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы решил помочь общине и самостоятельно доставляет детей на учебу в селе Сухополова, а затем отвозит их обратно домой.
Путь от маленького села Полова (проживают более 160 жителей) до центра Сухополовянской общины составляет где-то 9 км, но дорога там не отремонтирована. Подвоз учеников централизованно в учебное заведение пока не организован, поэтому детям и их родителям помогает священник. Он подвозит до 10 детей. Старшие ученики добираются в школу на велосипедах или на попутном транспорте.
Председатель Сухополовянской ОТГ Денис Росовский отметил, что хотя и создана объединенная территориальная община, но у каждого сельского совета пока свой бюджет. И школы пока находятся в подчинении Прилуцкой РГА, а не общины. Но к решению вопроса подвоза учеников школьным автобусом они приобщались.
«Сейчас уже нашли водителя, и в ближайшее время школьный автобус будет работать», - сказал Росовский.
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