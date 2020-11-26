Таким образом священнослужитель решил привлечь внимание к ужасному состоянию трассы Беляевка – Широкая Балка.

Священник ПЦУ Михаил Секержинский снял клип на песню «Дорога на Кагарлык», в которой он поет о проблеме украинского бездорожья.

Видеоролик опубликован на его YouTube-канале.

«Всем моим дорогим кагарлычанам ко Дню села и на Праздник храма посвящается это поздравление», – отметил он в подписи к видео.

Таким образом священнослужитель решил привлечь внимание к ужасному состоянию трассы Беляевка – Широкая Балка (Т-16−19), которая, по его словам, связывает их село с цивилизацией.

Как отметил священник, «это беда всех жителей этих общин, которые вынуждены пользоваться дорогой, разбивать машины и тратить драгоценное время».

Песня о бездорожье священника: реакция сети

В комментариях к ролику пользователи поддержали и похвалили автора:

«Отличные песни, исполнение, легкая ирония и насущная тематика»;

«Дай, Боже, чтобы сон стал былью», «Очень доходчиво»;

«Батюшка, дай Бог Вам здравия и дальнейшего оптимизма! Такую проблемную песенку Вы сумели с участливо-отстраненной иронией преподнести!».

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Автор: УНИАН