Подразделения МВД Молдовы проводят расследование, и им уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что украинского судью Николая Чауса, объявленного в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

Об этом сообщает Newsmaker.

По словам Войку, подразделения МВД Молдовы проводят расследование, и им уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

"Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут ", - рассказал Войку.

По словам министра, похищение осуществили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину. Переписка организаторов преступления тоже велась на украинском, отметил Войку. Чиновник подчеркнул, что молдавские правоохранительные органы сотрудничают со Службой информации и безопасности и намерены обратиться к украинским коллегам в международный розыск.

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"Чаус - гражданин Украины, против которого в 2016 году в Украине возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах. В 2017 году Чаус незаконно пересек молдавскую границу и попросил в республике политического убежища. Ему отказали, но он опротестовал решение властей в суде. Сейчас дело рассматривает Высшая судебная палата. Украинские правоохранители неоднократно обращались к нам с запросами о высылке Чауса, но пока у него статус просителя убежища, мы не можем его депортировать. При этом он может свободно путешествовать по стране и выезжать за границу", - рассказал Войку.

Дело судьи Чауса: все подробности

9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября 2016 года Комиссия по проблемам граждан и предоставления политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

11 июля 2019 года президент Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Молдовы Майей Санду поднял вопрос об экстрадиции Чауса.

7 февраля 2020 года в то время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-судья Чаус всячески пытается избежать экстрадиции в Украину.

По его словам, «этот подозреваемый избрал тактику оспаривать все, что можно обжаловать: сначала он обращался за политическим убежищем, затем - «в связи с преследованиями», а когда ему было отказано и было уже почти готово решение об экстрадиции, он обжаловал отказ президента Молдовы в предоставлении ему политического убежища».

Холодницкий заверил, что дело Чауса готово к передаче в суд.

12 октября 2020 года в Нацполиции заявили, что не прекращали розыск судьи.

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Автор: Денис Прядко