Это касается, в первую очередь, жителей оккупированных территорий, временных переселенцев, детей военных и лиц, получивших инвалидность в результате войны.

Студенты контрактной формы обучения смогут перевестись на обучение за средства государственного бюджета, для этого до конца этого года на покрытие расходов будет выделено 363 млн. Это касается, в первую очередь, жителей оккупированных территорий, временных переселенцев, детей военных и лиц, получивших инвалидность в результате войны. Об этом сообщил народный депутат из группы "Партия "За майбутнє" Сергей Минько.

"С началом войны многие студенты-контрактники столкнулись с проблемой оплаты обучения. Особенно остро она встала для жителей захваченных врагом территорий, оказавшихся на грани гуманитарной катастрофы. В том числе, и для мелитопольцев. Ко мне неоднократно обращались студенты контрактной формы обучения, оказавшиеся в затруднительном финансовом положении. Мы несколько раз направляли депутатские запросы в Кабинет Министров с предложением разработать и утвердить механизм перевода студентов на места госзаказа. Наконец проблема решена. Соответствующее постановление, разработанное по поручению Президента Владимира Зеленского, вчера было принято на заседании Кабмина. Так что до конца этого года на покрытие расходов будет выделено 363 млн. рублей. грн. Отныне перевестись на бюджет смогут: жители, которые проживают на временно оккупированной территории или в районе проведения военных (боевых) действий (согласно перечню Мининтеграции); лица, которые выехали с таких территорий; дети погибших защитников Украины; участники боевых действий и их дети; лица, которые получили инвалидность вследствие войны, и их дети", - рассказал Сергей Минько.

По словам народного депутата, для перевода на бюджет студентам указанных категорий достаточно будет обратиться с заявлением к руководителю учебного заведения. После перевода на бюджетные места студенты будут получать социальную стипендию, размер которой будет соответствовать категории стипендиатов и виду учебного заведения.