Адвокаты Стерненко заявили об отводе прокурору Бозовуляку якобы из-за его предвзятости

Защита утверждает, что Бозовуляк «манипулирует» материалами двух уголовных дел – о покушении на Стерненко и об убийстве Стерненко своего нападающего, а также выполняет незаконные указания генпрокурора Венедиктовой.

Адвокаты общественного активиста Сергея Стерненко заявили отвод прокурору Николаю Бозовуляку якобы из-за его предвзятости.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании Шевченковского районного суда Киева по избранию меры пресечения Стерненко еще даже не дошли до рассмотрения ходатайства по существу, поскольку сейчас суд рассматривает ходатайство его защитников.

В частности, защитники отметили, что Бозовуляка специально поставили представлять обвинение по данному делу, поскольку другие прокуроры отказались, «потому что оснований подписывать подозрение Стерненко не было».

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Адвокаты утверждают, что давление в данном деле оказывается с самого верха – от генерального прокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова. Последний, заявляет защита, вообще даже теоретически не может быть руководителем органа досудебного расследования. Однако, по их данным, именно Аваков с Венедиктовой обсуждали вопрос о вручении подозрения Стерненко в умышленном убийстве, а Венедиктова даже публично заявила о том, что Стерненко в любом случае будет вручено подозрение, даже не ознакомившись с материалами уголовного производства.

Защитники Стерненко считают, что прокурор Бозовуляк в самом деле выполняет указания своего руководства, а не нормы Уголовного процессуального кодекса.

Сам Стерненко написал на своей странице в Facebook следующее: «Заявляем отвод ручном прокурору Венедиктовой Николаю Бозовуляку, поскольку он является явно предвзятым и скрыл от суда ряд доказательств, которые доказывают мою невиновность».

Под Шевченковским судом продолжают находиться люди, которые пришли поддержать Стерненко, так же там очень много правоохранителей. Никого не пускают в помещение суда.

Как сообщал УНИАН, 12 июня около 300 человек пришли поддержать Стерненко в Шевченковский районный суд Киева, который рассматривает ходатайство следователя СБУ об избрании ему меры пресечения.

Защита повторно заявила отвод судье Владимиру Бугилю - суд отказал.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко в Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

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