В частности, ближе к середине мая Украина рассчитывает начать получать 1,4 миллиона доз в рамках глобальной инициативы COVAX.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда и какие вакцины от COVID-19 ожидает Украина.

"Что касается COVAX. Мы ожидаем от наших партнеров получить еще 1,4 миллиона доз до конца мая. Предварительно, мы рассчитываем начать получать их ... ближе к 15 мая", - сказал он в эфире "Украина 24".

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Кроме того, говоря о китайской вакцине Sinovac, министр напомнил, что сегодня Украина получила "сообщение от них, что следующую партию вакцин в объеме до 500 тыс. доз мы должны получить в первых числах мая".

"И в течение мая - еще до 1 млн доз мы должны получить", - добавил Степанов.

Также относительно вакцины AstraZeneca - CoviShield он сказал следующее: "Сейчас пока у нас нет какого-то четкого подтвержденного режима. И в Индии сейчас ситуация практически близка к катастрофе... Все же мы рассчитываем, что тоже в течение мая мы какое-то количество доз должны получить".

Относительно Pfizer чиновник отметил, что "по их заверениям, в мае мы должны начать получать первые дозы".

На уточнение о том, что якобы срок годности вакцин, которые получила Украина сегодня, истекает меньше, чем за месяц, Степанов пояснил: "Что касается вакцины AstraZeneca, которую сегодня Украина получила... действительно, у нас там срок годности до 31 мая ".

По его словам, переживать здесь не о чем.

"Мы понимаем, как мы ее достаточно быстро используем через кабинеты прививок для получения первой дозы нашими гражданами", - сказал министр.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer / BioNTech.

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Автор: Татьяна Поляковская