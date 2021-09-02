Стать "чистым". Возможности и ловушки налоговой амнистии

В Украине с 1 сентября стартовало всеобщее одноразовое добровольное декларирование. Гражданам предлагается "показать" государству все движимое и недвижимое имущество, заплатить с него специальный сбор и начать жизнь с "чистого листа". УНИАН разбирался, какие возможности и ловушки таит налоговая амнистия.

В Украине стартовало всеобщее одноразовое (специальное) добровольное декларирование. По задумке, каждый налоговый нелегал сможет освободиться от темного прошлого и начать жизнь "в белую". Не говоря уже о том, что такая "чистка совести" граждан – прекрасный способ пополнения бюджета. На что, собственно, и делается ставка.

Легализовать свои "серые" капиталы и имущество можно в течение года - до 1 сентября 2022-го. Государство предлагает украинцам отбелить активы, приобретенные до 2021 года. Речь идет о валютных ценностях, недвижимости, транспортных средствах, объектах искусства, долях в компаниях, земельных паях, ценных бумагах, банковских металлах и депозитах.

Как это сделать? Подать в налоговую одноразовую добровольную декларацию (в электронном виде через личный е-кабинет). После этого декларанту назначат специальный сбор, который нужно будет оплатить. И государство гарантирует гражданину освобождение от административной и уголовной ответственности за правонарушения, связанные с неуплатой налогов. А также обещает не использовать поданную информацию для расследования и проверок.

"Специальный" сбор

Государство пытается сделать привлекательным единоразовое добровольное декларирование еще и размером ставки сбора, который придется уплатить. Она – намного ниже действующей (сегодня это налог на доходы физлиц - 18%, плюс 1,5% военный сбор) и составляет 5%. Под этот процент подпадают валютные ценности, размещенные на счетах в украинских банках, права денежного требования к резидентам, объекты декларирования, которые находятся в Украине. Активы, вложенные в ОВГЗ, облагаются сбором и того ниже – 2,5%. А вот зарубежные активы облагаются по ставке 9%.

Правда, если захотите уплатить налоговое обязательство не одним платежом, а тремя равными траншами, то ставки немного увеличиваются – 6%, 3% и 11,5% соответственно.

И еще одно важное примечание от Минфина: временно - с 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022 года - ставка сбора с одноразового добровольного декларирования в 9% будет снижена до 7%. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 9,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными траншами.

Но самое главное – не получится задекларировать активы из РФ, как страны-агрессора, активы, которые находятся под санкциями Украины, то, что приобретено преступным или коррупционным путем, и наличные.

Что не нужно декларировать

В принципе не нужно декларировать квартиру, общая площадь которой не превышает 120 квадратных метров, или имущественные права на такую квартиру, подтвержденные документами (это касается и еще недостроенного жилья). Также не нужно "отбеливать" дом, общая площадь которого не превышает 240 квадратных метров, или такой же по площади дом незавершенного строительства, при условии наличия права собственности на земельный участок.

Еще не нужно декларировать нежилые дома некоммерческого назначения, общая площадь которых не превышает 60 квадратных метров, одно транспортное средство личного некоммерческого использования. Активы (кроме вышеуказанных), суммарная стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен.

И очень важный момент, в котором кроется главная ловушка всего этого "обнуления" - для декларирования налички нужно разместить ее на счетах в украинских банках (в национальной, иностранной валютах, или в банковских металлах). Порядок открытия, закрытия, зачисления средств на специальный счет и осуществления контроля за операциями по такому счету устанавливаются Национальным банком.

Ловушки налоговой амнистии

Адвокат, управляющий партнер юридическо-консалтинговой компании "Де-юре" Григорий Трипульский обращает внимание, что, к сожалению, закон, в соответствии с которым реализуется налоговая амнистия, не позволяет легализовать средства, хранящиеся в виде наличных. Ведь для того, чтобы наличные средства превратились в безналичные, их следует положить на банковские счета и… пройти жесткую процедуру финмониторинга банка, которая в привязке к закону очень усложнена. Другими словами, если вы достанете свои кровные наличные из-под "подушки" и отправитесь с ними в банк, чтобы окончательно легализовать, то, вместо налоговой амнистии, получите головную боль финмониторинга, который будет требовать доказать происхождение каждой гривны.

Еще одна ловушка, по словам Григория Трипульского, состоит в минимальных суммах, которые декларировать не нужно.

"Законодатель дал понять, что если у тебя есть суммы или квадратные метры свыше выписанного минимума, то в дальнейшем с тебя могут спросить о происхождении этих средств. А часто обычные граждане не хранят документы, подтверждающие доходы. Условно, если в 2005 году человек купил дом в 300 квадратных метров за 50 тысяч долларов, а сейчас этот дом стоит 500 тысяч долларов и документов, подтверждающих источник этого приобретения, нет, то гражданин должен задекларировать такой дом и уплатить за него сбор в 5%", - пояснил адвокат.

Но и на этом "несуразицы" в законе не заканчиваются. "К примеру, договор займа, заключенный в простой письменной форме, является официально разрешенным, но при этом не будет признаваться как источник происхождения денег. То есть, он будет "законным" лишь в случае, если был заключен в нотариальной форме", - подчеркнул эксперт.

Юрист Stron Legal Services Екатерина Струкова акцентирует на том, что добровольное декларирование актуально для лиц, которые планируют совершить крупные (свыше 400 тысяч гривен) приобретения, оплачивая их в безналичной форме и, соответственно, проходя финансовый мониторинг, в рамках которого нужно обосновать "легальное" происхождение средств. Законодатель обозначил, что амнистия распространяется только на налоговые правонарушения, и ею не смогут воспользоваться те, кого могут заподозрить в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Она также отметила, что после окончания сроков для налоговой амнистии, в случае, если ею не воспользуются, активы будут автоматически считаться такими, с которых уплачены налоги.

"Открытым остается вопрос, каким будет правовой режим для тех активов, которые превышают пороги, но при условии, что гражданин считает, что они приобретены из легальных источников. Нужно ли в таком случае что-то дополнительно доказывать налоговой и при каких обстоятельствах?", - отметила эксперт.

По ее словам, довольно странно, но относительно "жесткости" проведения финансового мониторинга ничего не изменится, а в этом и есть ловушка для потенциальных декларантов.

"Специалисты ожидали, что для выполнения норм принятого закона, Нацбанк внесет изменения в свой основной акт по вопросам финансового мониторинга. Однако НБУ принял отдельное постановление. Оно содержит нормы, которые ставят под сомнение возможность реализации амнистии в целом, поскольку до открытия специального счета и внесения средств в наличной форме в гривне и иностранных валютах, банк обязан осуществить проверку декларанта по установлению источников происхождения данных средств и банковских металлов. Это означает, что задекларированные денежные активы будут являться предметом финансового мониторинга со всеми вытекающими из этого последствиями", - подчеркнула эксперт.

Амнистию капитала внедряли многие страны, некоторые даже по несколько раз (далеко не всегда государству удается получить кредит доверия от граждан, что делает невозможным реализацию "нулевого" декларирования). Это говорит о том, что налоговая амнистия выгодна властям - появляется возможность оживить экономику и влить в нее дополнительные деньги. Именно для этого государство идет на сделку с гражданами. Но, похоже, в том виде, в котором Украина предлагает сделать это украинцам сейчас, нулевое декларирование не сработает так, как было задумано.

Нана Черная

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