В этом году 68% собираются праздновать, а в прошлом году таких было 77%.

В Украине за последние девять лет постепенно уменьшается количество граждан, которые празднуют Международный женский день 8 марта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, 68% респондентов ответили, что будут праздновать 8 марта, 29% - что не будут. Еще 3% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

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Как отметили социологи, за последние девять лет постепенно уменьшается количество тех, кто его празднует. Во время аналогичного опроса в 2020 году 77% опрошенных сообщили, что собираются праздновать, в 2017 году - 81%, в 2012 году - 86%.

В этом году более значимым этот день является для южан (77%) и востока Украины (75%), а также тех, кто состоит в браке. На западе страны его не собираются праздновать почти 40% опрошенных, среди тех, кто разведен либо не состоит в браке, таких - 35-36%.

Как проводился опрос

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос 27-28 февраля 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во время телефонных интервью с использованием компьютера (на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,5%.

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Автор: Виталий Саенко