"Спаси маму Николая Тищенко!"

Тем временем сам Тищенко пытается прикрывать свое позорное поведение влиятельными связями в президентской команде.

Жанна Тищенко, мать одиозного нардепа-миллионера нуждается в серьезной помощи. Об этом стало известно после сюжета журналистов 1+1, которые разыскали Жанну недалеко от входа в одну из столичных станций метро. Там женщина из-за трудного материального положения вынуждена продавать засушенные букеты и носки прямо с земли. Оказалось, что несмотря на пенсионный возраст, никаких выплат от государства мать Тищенко не получает. А судя по ее импровизированному бизнесу "из земли и целлофана", давно забыл о ней и родной сын Николай Тищенко.

Кроме того, в СМИ появились публикации о вероятных психических заболеваниях Жанны Тищенко. Поэтому неравнодушные украинцы уже откликнулись на эту беду и открыли банк для помощи.

Во время общения с журналистами мать нардепа вела себя странно, называла своего сына военным и оправдывала его за участие в позорном нападении на настоящего защитника в Днепре. Напомним, тогда охрана Николая Тищенко в камуфляжной форме и балаклавах напала на Дмитрия "Сына" Павлова, бывшего бойца спецподразделения ГУР Кракен. Павлов гулял с ребенком в коляске, когда произошел конфликт. В результате неизвестные из окружения Тищенко начали выбирать коляску у отца, повалили его на землю и надели на него наручники. Событие вызвало большой резонанс и волну хейта в адрес нардепа. А сам Тищенко пытался оправдаться тем, что вся позорная ситуация произошла в рамках его так называемой борьбы с "ботофермами".

Видео дня

Впрочем, в Днепре Николая обвиняют уже не только в избиении военного, но и в том, что он работает наводчиком на россиян. В СБУ уже обратились жители разрушенного дома по улице Исполкомовской, 24а. Они уверены - россияне ударили по ним именно из-за Тищенко. Люди опубликовали видеообращение и письменное заявление.

Корректировщиком вражеских ракет нардепа назвал военный волонтер, журналист и общественный активист Денис Кошельник. Адрес Исполкомовская, 24 Тищенко обнародовал в одном из своих видео о "ботофермах", а уже 28 июня россияне попали в соседнюю жилую многоэтажку.

В многочисленных публикациях в СМИ расследователи предполагают - нездоровое и неадекватное поведение Николай Тищенко мог унаследовать от матери, вместе со специфическим психиатрическим диагнозом. Активисты, которые начали сбор обещают, что каждая перечисленная гривна пойдет на спасение Жанны Тищенко от попрошайничества и обеспечит медицинский уход больной женщине.

Между тем сам Тищенко пытается прикрываться влиятельными связями в президентской команде. Несмотря на то, что от него уже публично отказался даже его кум, глава Офиса Президента Андрей Ермак. Но Николай упорно продолжает ассоциировать себя с окружением главы государства и портить этим имидж руководства Украины.

"Спаси маму Николая Тищенко!"

Приобщиться к сбору может каждый, кому небезразлична судьба немолодой женщины - Жанны Тищенко, мать одиозного нардепа-миллионера нуждается в серьезной помощи. Об этом стало известно после сюжета журналистов 1+1.