Школьник прополз по льду 2,5 метра.

В Первомайске ученик пятого класса спас провалившегося под лед первоклассника.

Читайте такжеВ Херсоне водитель маршрутки возит школьников-отличников бесплатноОб этом сообщают на сайте Первомайской городской территориальной общины.

Возвращаясь домой после уроков, Максим Мотуз услышал крик о помощи со стороны реки. Парень побежал на берег и увидел в воде ребенка.

"Пятиклассник не растерялся, схватил ветку дерева, лежавшую поблизости, и бросился на помощь. Юный спасатель прополз по льду 2,5 метра, подал ветку пострадавшему и помог ему выбраться на берег", - сообщается на сайте.

Пострадавший оказался учеником 1-го класса этой же школы. Ему оказали медицинскую и психологическую помощь. Состояние здоровья парня оценивают как удовлетворительное.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская