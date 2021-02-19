В Первомайске ученик пятого класса спас провалившегося под лед первоклассника.
Читайте такжеВ Херсоне водитель маршрутки возит школьников-отличников бесплатноОб этом сообщают на сайте Первомайской городской территориальной общины.
Возвращаясь домой после уроков, Максим Мотуз услышал крик о помощи со стороны реки. Парень побежал на берег и увидел в воде ребенка.
"Пятиклассник не растерялся, схватил ветку дерева, лежавшую поблизости, и бросился на помощь. Юный спасатель прополз по льду 2,5 метра, подал ветку пострадавшему и помог ему выбраться на берег", - сообщается на сайте.
Пострадавший оказался учеником 1-го класса этой же школы. Ему оказали медицинскую и психологическую помощь. Состояние здоровья парня оценивают как удовлетворительное.
Вам может быть интересно
- В Одесской области на реке спасли лебедя, который вмерз в лед (фото)
- Из-за заносов на спине: На Ровенщине фельдшер 2 километра нес пациента к "скорой"
- Жители Техаса спасли от замерзания тысячи морских черепах, помогла даже компания SpaceX (фото)
- На Николаевщине мужчина упал в колодец и провел в ледяной воде пять часов (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram