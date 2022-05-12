Татьяна Урбанская
Оккупанты, вслед за принудительной депортацией, проводят и принудительную паспортизацию украинцев / фото REUTERS

Спасение депортированных. Как украинцам вернуться из России

07:00, 12.05.2022
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Репрессивная машина РФ в 2022 году мало чем отличается от времен СССР. Чтобы "денацифицировать" (читай – уничтожить) украинцев, их подвергают принудительной депортации в Россию, иногда – в буквальном смысле на край земли. Существует ли алгоритм возвращения депортированных в Украину или Европу, узнавал УНИАН.

Первые сообщения о принудительной "эвакуации" украинцев из Мариуполя в Россию появились в 20-х числах марта. Схема была одна и та же: людям объявляли о "зеленом коридоре" и сажали в автобусы, а потом оказывалось, что этот транспорт следовал не на подконтрольную Украине территорию, а в "ДНР" и дальше – в Россию.

Фильтрация

В "ДНР" и на других оккупированных российскими войсками территориях, по свидетельствам мариупольцев, действует несколько "фильтрационных" лагерей. УНИАН известно, минимум, о трех – в Докучаевске, селе Безымянное и в самом Мариуполе.

"В Мариуполе очередь "на фильтрацию" - на месяц вперед. Люди буквально живут в палатках под "фильтрационными" центрами", - рассказала УНИАН жительница города Илона, которой удалось выбраться из оккупации.

"Фильтрация" состоит в том, что у украинцев снимают отпечатки пальцев, собирают личные данные, обыскивают, мужчин раздевают, ищут татуировки, синяки, какие-то "знаки", жестко допрашивают, давят морально.

"Задают вопросы, знаете ли кого-то из военных, где они находятся, их позывные, где располагается украинская военная техника… Еще в "фильтрационном лагере" мне задавали вопрос: "Как охарактеризуете государственную власть?". Как на него ответить? Сказал: "Как ее характеризовать, когда наша власть ворует?". Так и прошел их "фильтрацию"", - рассказал УНИАН сотрудник меткомбината "Азовсталь" Антон, которому удалось эвакуироваться с семьей совсем недавно.

По его словам, о том, что подобные вопросы прозвучат, мариупольцев предупреждали украинские защитники города. Просили удалить всю провокационную информацию с телефонов, чтобы не провоцировать россиян. И объясняли: чтобы спасти жизни, нужно говорить то, что российские военные хотят слышать. Патриотами следует быть уже на подконтрольной Украине территории. А, чтобы туда выбраться, все средства хороши.

Впрочем, Антон отмечает, что в "фильтрационном лагере" легко было определить, кто против Украины: те, кто действительно не поддерживает украинскую власть и украинскую армию, после "фильтрации" изъявляли желание ехать в Россию.

"Нам дали выбор – ехать в Запорожье или оставаться в "ДНР"", - отметил он.

В то же время другие мариупольцы рассказывали, что не всегда те, кто едут в Россию – предатели. Иногда в направлении Украины идут бои, поэтому после "фильтрации" у людей есть только один путь – в Россию.

Более того, не всегда у украинцев есть даже такой выбор. Нередко, оказавшись под подозрением в излишнем патриотизме или в связях с украинскими военными либо силовиками, люди просто "пропадают". А кого-то и вовсе везут в Россию, не спрашивая, хотят они этого или нет.

Эвакуация проводилась не в Украину, а в Российскую Федерацию через «ДНР» / фото УНИАН (Александр Прилепа)

Эвакуация vs депортация

"Подруга моей мамы и ее соседка несколько недель находились под обстрелами в Мариуполе, а в какой-то момент связались с моей мамой и сообщили, что их принудительно вывезли Россию", - рассказала УНИАН киевлянка Людмила Шикота.

Женщины, как и все жители Мариуполя, фактически жили в подвале. 20 марта они узнали об эвакуационных автобусах. Однако эвакуация проводилась не в Украину, а в Российскую Федерацию через "ДНР". Обе оказались под городом Тольятти, в санатории.

"Говорили, что их там не обижают, относятся нормально. Паспорта не забирали. Кормят. Но что они очень хотят домой. И мы начали большой путь, как это сделать", - отмечает Людмила.

К сожалению, ни один официальный путь не сработал. "Например, после обращения в Национальное информационное бюро сложилось впечатление, что операторы там только собирают информацию для статистики. Но даже не могут сказать, обращался ли еще кто-то по поводу этого пропавшего человека (тогда нам можно было бы объединить усилия)… Омбудсмен вообще не ответила. Или еще один пример: В МИД рекомендуют обращаться в ближайшее украинское посольство и там, мол, помогут возвращению. В нашем случае "ближайшими" оказались посольства в Беларуси и в Грузии. Но на запросы там не ответили", - сетует Людмила.

Зато, традиционно, откликнулись волонтеры. В данном случае – чат-бот проекта "Помогаем уехать". Около 300 волонтеров из Украины, Грузии, России, Европы и США оказывают информационную и финансовую помощь.

"К сожалению, наша история не закончилась хеппи-эндом, - рассказывает Людмила Шикота. – Когда, благодаря волонтерам, мы даже нашли адвоката, готового отправиться в тот санаторий под Тольятти, чтобы забрать наших пенсионерок, выяснилось, что они передумали возвращаться. К одной из них собрались перебраться родственники из оккупированного Бердянска".

А вот мариупольцу Сергею с семьей, который точно также в 20-х числах марта оказался в России, удалось выбраться самостоятельно.

"Мы из Украины. Россия "эвакуировала" нас из Мариуполя на свою территорию. Но мы хотим уехать из России в страны ЕС. Это реально?", - писал он в одной из групп в социальных сетях, а позже сообщил, что сумел добраться до Польши, но не уточнил, как именно.

Реально выбраться из России двумя-тремя маршрутами / фото REUTERS

Выбраться – реально, но не всем

Реально выбраться из России двумя-тремя маршрутами. Один из них предлагают ушлые дельцы из Крыма. С оккупированных российскими войсками южных украинских городов они помогают выехать "комфортным транспортом с двумя водителями" по крымскому мосту в РФ. А после этого обещают доставить украинцев в Польшу через Латвию или Литву. Цена вопроса – от 450 евро за одного взрослого. Ребенок – в среднем, еще 250 евро. УНИАН не удалось проверить надежность этого маршрута.

Также украинцы делятся в сети информацией, как выехать из России через Грузию – автобусом или самолетом. Причем, рекомендуют переплатить и приобрести билет туда и обратно. Уверяют, что в таком случае у российских таможенников к украинцам меньше вопросов. Цены, правда, тоже кусаются. К примеру, из Ростова или Воронежа в Тбилиси и "обратно" авиабилет на одного человека стартует от 550 евро.

А вот путь из России через Санкт-Петербург и Ивангород в Нарву (Эстония) оказался весьма популярным. Поездом из Ростова до Питера можно добраться за 60 евро с человека, автобусом за 50. Но чаще всего этот маршрут преодолевают те украинцы, у кого на руках есть загранпаспорт (по украинскому билет могут не продать), и кому посчастливилось "эвакуироваться" собственным транспортом.

"Мы выехали из Мариуполя 20 марта. После "фильтрации" получили талончик, что мы ее прошли, и было впечатление, что дальше им [российским военным] все равно, куда мы поедем. Вынуждены были ехать в Россию, так как на линии разграничения [с Украиной] шли бои. Когда заполняла миграционный лист на российской границе, специально указала, что проезжаю Россию транзитом, а конечная цель – Эстония", - рассказала жительница Мариуполя Елизавета.

Женщина делится опытом – эту миграционную карту следует сфотографировать, поскольку на границе ее заберут, а в дальнейшем, на российско-эстонской границе, могут возникнуть вопросы, в частности, "долго ли пробыли в Российской Федерации?".

Этим же маршрутом украинцам из РФ помогают выбраться и волонтеры "Помогаем уехать", и просто небезразличные граждане "взбесившейся бензоколонки". Чаще всего они берут на себя приобретение билетов и сопровождение до границы.

Но, повторимся, довольно беспроблемно выехать можно только в случае, если на территории России украинцы находятся с документами – паспортами, загранпаспортами, свидетельствами о рождении детей и т.д. Без документов покинуть РФ вряд ли удастся.

Адвокат, партнер юридической компании ADER HABER Андрей Гвоздецкий отмечает, что именно поэтому важно сохранить паспортные документы при прохождении "фильтрации".

"Известно, что Литва и Грузия допускают пересечение границы по внутреннему паспорту гражданина Украины. Минреинтеграции сообщало, что факты недопуска пересечения границы со стороны Российской Федерации в упомянутые страны не зафиксированы и не подтверждены", - отмечает он.

Кроме того, адвокат напоминает, что принудительно перемещенным украинцам, как только они окажутся в безопасной стране, следует связаться с посольствами и консульствами Украины, чтобы сообщить о своей ситуации. Это поможет восстановить загранпаспорт, чтобы перемещаться дальше в Европе, либо оформить так называемые белый паспорт, чтобы вернуться в Украину.

В любом случае, адвокат считает, что следует приложить максимум усилий, чтобы сохранить при себе паспорт гражданина Украины, а также постараться, чтобы во время "фильтрационных" процедур оккупанты не делали в документах каких-то записей и не ставили штампов. Ведь в таком случае документ будет считаться недействительным. Причем, использовать это против украинцев могут сами россияне на своей границе.

По информации мариупольских чиновников, у многих горожан «на фильтрации» отбирают паспорта / фото REUTERS

Без права на выезд

По информации мариупольских чиновников, у многих горожан "на фильтрации" отбирают паспорта. Более того, недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 300 мариупольцев нашлись на "краю света" – под Владивостоком, что значительно усложняет для них возможность выехать из России в дружественные Украине страны Балтии или Грузию.

По его словам, украинцев заселили то ли в общежития, то ли в хостелы, их кормят три раза в день, но ни вещами, ни средствами не обеспечивают. Поэтому выйти на связь с родными в Украине практически нет никакой возможности. Документов у мариупольцев нет, поэтому, по словам Андрющенко, "их якобы оформляют", после чего обещают переселить людей в другие города.

"Насчет работы – низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд. Формально, россияне говорят о возможности потом в любое время отказаться от статуса "укрытие от войны", но доверия этому нет", - отметил он.

Данные о том, что оккупанты депортируют украинцев на окраины России, озвучивал ранее и мэр Мариуполя Вадим Бойченко. "Они оказываются на Дальнем Востоке или в Сибири", - говорил он.

В свою очередь, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты, вслед за принудительной депортацией, проводят и принудительную паспортизацию украинцев.

"Путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц - женщин, людей с инвалидностью и пенсионеров - властями агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов", - сообщила Денисова.

Омбудсмен напоминает, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

По словам руководителя практики уголовных дел юридической компании ADER HABER Элеоноры Емец, такими своими действиями Россия нарушает законы и обычаи войны по Уголовному кодексу Украины, статьи 3 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статью 2 Протокола (IV) к этой Конвенции, статью 49 Женевской конвенции об обращении с гражданским населением и статью 85 Дополнительного протокола (I) к Женевским конвенциям, а также статью 7 Римского устава Международного уголовного суда.

"Все указанные нормы регламентируют в общем тезис о запрете незаконного лишения свободы гражданских лиц, их перемещении без согласия, в том числе во время ведения боевых действий, если такие действия не направлены на сохранение жизни и здоровья человека", - отмечает юрист.

Таким образом, вывоз граждан Украины за ее пределы является военным преступлением. Поэтому очень важно фиксировать такие действия страны-агрессора, передавать данные по каждому случаю в правоохранительные органы Украины, посольства и консульства других государств на территории РФ (Украина прекратила с Россией дипломатические отношения), а при возможности – помогать украинцам как можно быстрее покинуть территорию РФ.

Татьяна Урбанская

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