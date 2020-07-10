Мать умерла, а ребенок остался инвалидом: на Львовщине будут судить врачей

Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет.

Во Львовской области четырех врачей из Борислава подозревают в халатном исполнении профессиональных обязанностей, которое привело к смерти 31-летней роженицы в 2018 году.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. Ч. 1, 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины сообщено заведующему хирургическим отделением, двум акушерам-гинекологам и анестезиологу КНП «Центральная городская больница г. Борислава».

Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2018 года указанные лица были привлечены к лечению и родам 31-летней жительницы Борислава, которая поступила в больницу с четвертой беременностью в сроке 37-38 недель.

По данным следствия, беременная находилась в стационаре с 7 по 10 сентября и была отпущена домой, где готовилась к плановому кесареву растению; однако из-за ургентных показаний 14 сентября обратилась в родильное отделение, где врачи во время консилиума приняли решение о проведении операции. Для оказания анестезиологического обеспечения был привлечен дежурный анестезиолог, который выбрал вид анестезии и начал готовить оборудование для оперативного вмешательства.

«Медики начали операцию кесарева сечения, однако после пяти неудачных попыток интубации у женщины произошла остановка сердца. Операцию прекратили и начали осуществлять реанимационные мероприятия, в частности, интенсивную терапию. Незадолго у женщины возникли тонико-клонические судороги и врачи позвали на помощь заведующего хирургией, который тоже не смог провести трахеотомию из-за «короткой шеи и технических трудностей», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, состояние женщины был крайне тяжелым, поэтому врачи вызвали львовскую медицину катастроф, специалисты которой выполнили трахеотомию и освободили трахеи от слизи. После этого женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«В дальнейшем львовские медики прооперировали роженицу, однако длительная гипоксия и другие осложнения необратимо повлияли на состояние ребенка и, как следствие, привели к инвалидности. В тот же день роженицу реанимобилем перевезли в отделение реанимации Львовской областной клинической больницы, где она 27 сентября 2018 умерла», - добавили в прокуратуре.

Максимальное наказание, предусмотрено санкциями статей - лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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