Родители влюбленных не могут понять, зачем им ходить на цепи.

Влюбленные из Харькова, которые сковали себя цепью 14 февраля, за неделю жизни вместе научились все делать вместе, кроме как готовить есть.

Читайте также"Настя из Уханя" и глава ГМС Соколюк поженились (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

За неделю на цепи девушка изучила, где в авто какой бачок. Он научился ей делать укладки.

Родители влюбленных не могут понять, зачем им вот так ходить на цепи. Пара живет отдельно на съемной квартире.

Зарабатывать на блогерстве сначала не рассчитывали, а теперь уже не против. Наняли пиарщицу и ищут smm-специалиста. Чтобы хватало и им на зарплату - планируют не расковываться и поражать дальше.

Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно

В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.

Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепления.

Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.

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Автор: УНИАН