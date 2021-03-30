Среди политиков, которые попали под "прицел" журналистов, - Степанов, Порошенко и Саакашвили.

Журналисты программы «Гроші» выясняли, что носят топ-политики и чиновники, и сколько стоят их эксклюзивные вещи.

Об этом говорится в новом сюжете.

Читайте такжеСтепанов рассказал, покупал ли себя куртку за 0,6 миллиона гривеньУпоминается, что за последний год в список топ-политиков, которые разбираются в одежде премиум-класса, уверенно вступил министр здравоохранения Максим Степанов:

«Куртку итальянского бренда Kiton, в которой тот появлялся на брифингах, оценили в 10 тысяч долларов».

Среди других любителей дорогих нарядов журналисты вписали Петра Порошенко и Михаила Саакашвили. Отмечается, что они любят люксовый французский бренд, один образ в котором в среднем обойдется от 30 до 150 тысяч евро.

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Автор: Катерина Шварц