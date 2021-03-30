Журналисты программы «Гроші» выясняли, что носят топ-политики и чиновники, и сколько стоят их эксклюзивные вещи.
Об этом говорится в новом сюжете.
Читайте такжеСтепанов рассказал, покупал ли себя куртку за 0,6 миллиона гривеньУпоминается, что за последний год в список топ-политиков, которые разбираются в одежде премиум-класса, уверенно вступил министр здравоохранения Максим Степанов:
«Куртку итальянского бренда Kiton, в которой тот появлялся на брифингах, оценили в 10 тысяч долларов».
Среди других любителей дорогих нарядов журналисты вписали Петра Порошенко и Михаила Саакашвили. Отмечается, что они любят люксовый французский бренд, один образ в котором в среднем обойдется от 30 до 150 тысяч евро.
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