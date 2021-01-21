По ее словам, уже восьмой день она якобы "ежедневно получает шквал ненависти и угроз о физической расправе".

Киевская блогер di.rubens (Таисия Онацкая (Маламан), которая оскандалилась тем, что в популярном шоу выбрала между Россией и Украиной страну-агрессора, обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить ее.

Видеообращение она опубликовала 21 января в своем аккаунте в Instagram.

"Я прошу вашей защиты", – сказала Маламан.

Читайте такжеОскандалившаяся блогерша Di rubens ответила Минобороны детским стихом на украинском (видео)

По ее словам, уже восьмой день она якобы "ежедневно получает шквал ненависти и угроз о физической расправе".

Di.rubens пожаловалась, что ее личные данные были размещены в сети "в помощь тем, кто желает моей смерти", – сказала она.

Девушка утверждает, что угрозы поступают также ее родным.

"А сегодня меня предупредили о том, что у меня остались сутки", - заявила она.

Блогер попросила министра взять дело под личный контроль.

Скандал вокруг блогерши di.rubens: что известно

Блогер из Киева di.rubens назвала Россию любимой страной. На ролик "тиктокерши" обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан.

После этого в сети разгорелся скандал, ведь видео было снято на Майдане.

Затем юная блогерша удалила свой аккаунт в Facebook. Также скандальный ролик удален в сети Тикток.

20 января девушка решила подать в суд на офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица" за публикацию скандального ролика с ее участием.

Блогерша утверждает, что информация, которую распространяет военный, является "сфальсифицированной и заведомо ложной". "В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", – заявляла di.rubens.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко