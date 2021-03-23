На сегодняшний день функционирует 36 платных камер в 26 следственных изоляторах.

Сумма поступлений от платных камер в следственных изоляторах Украины составляет 3 млн грн.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Три миллиона гривен принесли бюджету платные камеры в следственных изоляторах. Пока у нас работает 36 платных камер в 26 следственных изоляторах и все еще впереди", - отметил министр.

По его словам, за эти средства уже отремонтировали 39 бесплатных камер на 280 мест.

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"Кстати, ремонты начались не только в Киеве, бесплатные камеры становятся лучше также в Одессе, Хмельницком, Николаеве и других городах", - уточнил министр.

Платные камеры в СИЗО: что известно

Постановлением Кабинета министров №305 от 22 апреля 2020 года введен экспериментальный проект относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.

По состоянию на 26 января, по данным Минюста, платные камеры в СИЗО принесли прибыль более 2,2 млн грн. В ведомстве отметили, что все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, будут направлены на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов.

В феврале 2021 года канцелярия Окружного административного суда Киева зарегистрировала иск уполномоченного Верховной Рады по правам человека к Министерству юстиции, которым оспаривается введение платных услуг по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО.

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Автор: Леся Лещенко