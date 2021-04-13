Следственные действия также проводятся дома у гендиректора Экспоцентра.

Правоохранители проводят обыски в павильонах и офисе Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

Об этом в Facebook сообщил гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин.

Он уточнил, что обыски СБУ и Нацполиции ведутся также у него дома.

"Когда я только пришел работать на ВДНГ, мне говорили, что будет непросто. Многие не верили, что у меня и моей команды получится превратить полуразрушенный комплекс в популярное место отдыха горожан. Уверяли, что реформировать государственную институцию - задача не из простых", - пишет он, добавляя, что за годы работы привык к постоянным судам за землю, борьбе за выживание и выплате огромного налогового долга, который был сформирован ВДНХ перед государством много лет назад. Который, к слову, был закрыть на прошлой неделе.

"Но чего я точно не мог ожидать, что наши правоохранительные органы решат действовать в такой агрессивной форме. Тем более, что я всегда открыт для любых проверяющих органов, вся отчетность ВДНГ публикуется на сайте комплекса. На любой запрос государственных служб, мы готовы предоставлять документы и объяснения", - добавил Мушкин.

Он намекнул, что устранение его с должности может быть выгодно тем, кто пытается построить ТРЦ на парковке Центра либо рейдерски захватить скверы внутри комплекса.

"Поэтому прямо сейчас в офисе ВДНГ, павильонах и у меня дома люди в форме изымают документы и арестовывают оборудование... Но даже несмотря на это, хочу заявить следующее: я не для того почти 5 лет руковожу Экспоцентром, чтобы так просто сдаться", - заверил гендиректор ВДНХ.

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Автор: Иван Бойко