Отмечается, что решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел иск ведущего программы "Свобода слова" Савика Шустера против бизнесмена Игоря Коломойского, "Украинской правды" и редактора-основательницы издания Алены Притулы.

Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении УНИАН.Читайте такжеШустер рассказал, что говорили политики "за кулисами" его программы

Так, суд решил иск Савика Шустера к Коломойскому Игорю Валерьевичу, ЧП "Украинская правда" и Притуле Елене Юрьевне о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации - оставить без удовлетворения.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде путем подачи апелляционной жалобы через Шевченковский районный суд г. Киева в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

"Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана, или после пересмотра решения в апелляционном порядке, если оно не отменено", - говорится в документе.

История конфликта между Шустером и Коломойским

В сентябре 2019 года Коломойский обвинил Шустера в присвоении крупной суммы денег. По его словам, ведущий взял деньги за производство 10 телепрограмм для студии "1+1" и не сделал их.

Шустер, в свою очередь, заявляет, что 3 сентября 2015 года его студия подписала контракт со студией "1+1" до конца августа 2018 года. По словам ведущего, после двух выпусков его программу сняли с эфира канала.

Кроме того, Шустер утверждает, что Коломойский оговорил его в интервью изданию "Украинская правда": бизнесмен заявил, что ведущий брал деньги за участие в эфире.

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Автор: УНИАН