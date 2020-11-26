Министерство образования и науки Украины начало пересмотр действующей системы экспертизы школьных учебников.

В Министерстве образования и науки Украины признали наличие ошибок, неточностей и неуместного контента в школьных учебниках и обещают кардинально изменить подходы к отбору учебников.

Как сообщает пресс-служба МОН, в министерстве полностью разделяют озабоченность общественности по поводу наличия ошибок, неточностей и неуместного контента в школьных учебниках, которые напечатаны в течение последних нескольких лет.

По итогам проведенного анализа выделены следующие факторы, которые привели к критической ситуации: авторы и издательства физически не успевают качественно подготовить и отредактировать свои учебники; учебники внедряются в школьной практике без должной их апробации, которая определенное время использовалась с целью изучения качества учебников.

Читайте такжеУ Шкарлета отреагировали на ошибку о Киеве в школьных учебниках

Кроме того, в соответствии с действующим порядком конкурса, авторы предлагают часть материалов учебника в издательской верстке, а часть - в рукописи, что не позволяет целостно оценить будущее издание, поэтому на этапе оценки учебников экспертами конкурсного отбора обнаруживаются не все методические, фактологические и грамматические ошибки и неуместности.

Также к ухудшению качества содержания учебников приводят сжатые сроки выбора учебников педагогическими работниками и заведениями общего среднего образования (когда предложенное количество учебников физически невозможно рассмотреть в установленные сроки). Например, во время конкурсного отбора учебников для 3-го класса выбор осуществлялся среди 9-12 учебников одного названия, причем только по их частям в электронном виде, что в целом усложнило процесс детального анализа содержания.

Отмечается, что большое количество учебников обусловлено ​​тем, что в свое время коллегия МОН пошла навстречу просьбе издательств и снизила нижний предел выбора учебников учителями с 20 тысяч до 10 тысяч. С одной стороны, это позволило учесть большинство предложений учителей, но с другой - заложило риски снижения качества экспертизы этих учебников.

Учитывая вышесказанное, МОН начало пересмотр действующей системы экспертизы школьных учебников, в рамках которого предусмотрено и усовершенствование нормативной базы о конкурсе среди авторов.

Усилия министерства также будут направлены на усовершенствование порядка организации обучения экспертов, которые отбирают учебники. Они должны получать надлежащую оплату за свою работу и нести ответственность за контент.

Читайте такжеВ учебнике для чтения спрятали рекламу минеральной воды и сети кофеен (фото)

Также отмечается, что имеют место факты недобросовестного выполнения обязательств некоторыми издательствами, которые экономят на профессиональных редакторах и, пользуясь ситуацией срочности, допускают к изданию некачественно вычитанные учебники. Хотя по соглашению, заключенному с издательствами, именно на них и авторов возлагается ответственность за качество учебников.

Поэтому МОН будет предлагать повысить уровень ответственности издательств за качественную подготовку учебников за средства государственного бюджета.

Министерством образования и науки уже дано поручение профильным научным учреждениям проработать вопрос изменения процедуры и содержания экспертной оценки учебников во время их конкурсного отбора.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева