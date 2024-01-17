Речь идет о следственных действиях со стороны правоохранительных органов, которые инкриминировали Марие Милецкой незаконное завладение земельным участком площадью около 4 га вблизи Киева.

Дистанционная школа "Оптима" заявила о вынужденном прекращении строительства образовательного центра вблизи Киева из-за необоснованных обвинений со стороны правоохранителей в незаконном завладении земельным участком.

Как сообщила основательница и гендиректор дистанционной школы "Оптима" Мария Милецкая, речь идет о следственных действиях со стороны правоохранительных органов, которые инкриминировали ей незаконное завладение земельным участком площадью около 4 га вблизи Киева, пишет Lenta.UA.

По словам Милецкой, реализация проекта приостановлена, как минимум, на четыре месяца.

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Со своей стороны, адвокат Милецкой Александр Протас отметил, что, согласно обвинениям со стороны правоохранительных органов Милецкая не имеет законных прав на земельный участок, несмотря на то, что она приобрела его на вторичном рынке по рыночной цене.

Протас уточнил, что участок был отчужден из земельного фонда Министерства обороны шесть-семь лет назад и с тех пор несколько раз менял собственников.

"Как оказалось впоследствии, эта земля находится под следствием, так как стала источником обогащения каких-то чиновников. Я не берусь комментаровать, насколько законно или незаконно эта земля в свое время была передана физическим лицам, но Мария Милецкая эту землю приобрела совершенно законно, по рыночной цене. Компания, занимающаяся профессиональным поиском земельных участков, предложила эту землю, все расчеты производились в безналичной форме, не было никаких замечаний от государственного регистратора, нотариуса, осуществлявшего эту регистрацию. И после того, как земля была приобретена в собственность, Мария Александровна, к сожалению, стала участником уголовного производства", - сказал он.

При этом адвокат подчеркнул "беспрецедентное давление (на Милецкую) со стороны следователей, осуществляющих расследование этого дела".

"Я присутствовал во время неожиданно состоявшихся обысков, я был свидетелем откровенных угроз в адрес. Необходимости проведения таких следственных действий как обыск вообще не было, потому что документы, которые требовались правоохранителям, были предоставлены в добровольном порядке", - сказал он.

Протас отметил, что уже "существуют два решения суда, где Мария Александровна признана абсолютно добропорядочным приобретателем этой земли".

"Коллегия судей встала на сторону нашей подзащитной в том, что Мария Милецкая не отчуждала землю у Министерства обороны, что Милецкая приобрела ее у физических лиц, к которым до последнего времени у государства и не было никаких претензий", - сказал он.

Протас уточнил, что местный поселковый совет еще в 2017 году распределил эту землю между своими жителями и до 2023 года они были абсолютно законными собственниками этих земель.

Вместе с тем, Протас отметил, что в настоящее время оснований для обращения в ЕСПЧ у его подзащитной пока нет, так не исчерпаны все предусмотренные национальным законодательством возможности для защиты.

В свою очередь, основатель школы "Оптима" гражданин Латвии Робертс Вайшла отметил, что школа уже реализовала в Украине несколько образовательных проектов. В частности, это проект Optima Kids, который предоставляет образовательные материалы и дает возможность детям подготовиться к школе, и колледж, в котором проводится обучение по трем специальностям.

Кроме того, "Оптима" получила аккредитацию Кембриджа и готовит контент, по которому украинские дети могут учиться по кембриджским стандартам и программам в Украине.