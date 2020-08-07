1 сентября во Львове, несмотря на карантин, пройдет в обычном режиме

Учебные заведения Львова будут обеспечивать детей защитными масками.

Начало учебного года в школах Львова пройдет в обычном режиме, однако в городе отменены праздничные линейки.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«1 сентября будет в обычном для Львова режиме - а у нас отменены линейки. То есть, это все будет нетрадиционно и креативно. Эпидситуация во Львове позволяет открыть заведения среднего образования, поэтому мы готовимся к началу нового учебного года», - цитирует пресс-служба руководительницу управления образования Зоряну Довганык.

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Учителей, однако, готовят к дистанционной работе в случае ухудшения ситуации с COVID-19, как и готовятся к делению классов на группы.

Учебные заведения будут обеспечивать детей защитными масками.

Министерство образования и науки Украины рекомендовало образовательным учреждениям отказаться от традиционного «первого звонка» для противодействия распространению COVID-19. Но в МОН предложили как альтернативу организацию праздника на уровне класса.

С 1 сентября обучение в школах Украины может начаться по смешанной системе: когда класс делят на группы (чередование «дистанционки» среди учащихся). Кроме того, МОН рекомендует проводить обязательный скрининг температуры при входе детям и педагогам, обязательное ношение защитной маски во время перерывов и соблюдения социальной дистанции.

Окончательно эти требования должен утвердить главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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