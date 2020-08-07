В Крыму умер отец политзаключенного Шейхалиева

Полтора месяца назад 63-летнему крымскому татарину неожиданно поставили диагноз - рак.

В Крыму умер отец политзаключенного Рустема Шейхалиева, который сейчас находится под следствием и содержится в СИЗО Симферополя.

Об этом говорится в сообщении на странице "Крымской солидарности" в Facebook.

"Только что сообщили о смерти Динара Шейхалиева. Это отец политзаключенного, гражданского журналиста Рустема Шейхалиева, который сейчас находится под следствием и содержится в СИЗО Симферополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полтора месяца назад 63-летнему крымскому татарину неожиданно поставили диагноз - рак.

"Онкологические заболевание развивалось стремительно, мужчина не мог справиться со стрессом после ареста сына в марте 2019 года. Его самым большим желанием было увидеть сына свободным", - отметили в "Крымской солидарности".

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Справка УНИАН. 27 марта 2019 года в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российские силовики задержали 23 крымских татар, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Против них возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

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