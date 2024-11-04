Шеф-редактор канала Порошенко с поддельным диагнозом пытался бежать в Польшу, - СМИ

По словам журналистов, речь идет о Викторе Медвиде, шеф-редакторе телеканала "Прямой", который связывают с нардепом и олигархом Петром Порошенко.

Шеф-редактор телеканала "Прямой", который связывают с Петром Порошенко, получил судебный приговор за попытку побега в Польшу за поддельными документами. Об этом сообщает "Закон и бизнес", ссылаясь на решение Любомльского районного суда.

Согласно документу, журналист с фейковым диагнозом пытался выехать в Польшу через пункт пропуска железнодорожного сообщения "Ягодин". Но пограничники обнаружили подлог документов.

"Как выяснилось, Виктор М. вступил в сговор с неустановленным лицом по изготовлению документов, предоставляющих право беспрепятственного выезда за пределы Украины. Речь идет о временном удостоверении военнообязанного и справке ВЛК. Впоследствии мужчина получил подлог, где указывалось, что он якобы непригоден к службе в ВСУ, потому что имеет вирусный гепатит С в тяжелой форме", - говорится в материале.

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Обвиняемый на суде признал факт уголовных правонарушений. Его судили по ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины, то есть за содействие в подделке документов и использовании таковых. В итоге суд назначил "беглецу" 68 тысяч гривень штрафа.

По словам журналистов, речь идет о Викторе Медвиде, шеф-редакторе телеканала "Прямой", который связывают с нардепом и олигархом Петром Порошенко.

Ранее сам Порошенко заявлял журналистам, что и он лично, и его команда должны быть на фронте.

Однако, вместо этого, в сентябре 2024 года только за месяц войны нардеп задекларировал более 1,1 млрд доходов, что в 125 раз больше, чем он заработал за год до вторжения россиян.

Кроме беглецов из команды Порошенко, в Европу еще в начале широкомасштабного вторжения рф выехали и сыновья лидера "Евросолидарности". Все время, пока идет война, военнообязанные Алексей и Михаил Порошенко находятся в Лондоне.