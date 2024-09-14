Рассказываем, как выжить во время обстрела и возгорания многоквартирного дома.

Война в Украине заставила многих жителей страны подстраиваться под современные реалии. К сожалению, среди новых привычек не только умение быстро найти убежище, но и необходимость реагирования в случае возгорания здания после "прилетов". УНИАН выяснил, что делать, если в вашем доме начался пожар.

Что делать в случае обстрела в квартире, если "прилет" в верхние этажи

Руководитель управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве Олег Стоволос рассказывает, как спастись от огня, если он застал человека после обстрела в квартире, если есть "прилет" в верхние этажи:

Во-первых, мы еще раз напомним всем жителям, что при сигнале воздушная тревога они в любое время суток должны спускаться в укрытие. Нет безопасных мест в жилом доме. Ни на верхнем этаже, ни по середине дома. Видео дня

Если это случилось быстро ("прилет"), и человек не успел спуститься в укрытие, во-первых, он должен, если еще продолжается обстрел:

найти в своем помещении, если это возможно, две опорные стены;

сесть возле них, чтобы не было рядом оконных проемов;

переждать, пока не закончится обстрел.

После этого он, если возможно, передвигается по квартире, подходит к выходной двери, если он ее может открыть, и он видит, куда он движется, он движется в направлении только лестничной клетки - никаких лифтов, ничем мы не пользуемся. Если он уверен в том, что он по лестничной клетке может спуститься вниз, - он спускается вниз в безопасное место.

Если так случилось, что какое-то разрушение в квартире, он не может открыть дверь из квартиры, или он вышел на лестничную клетку, видит, что она разрушена, и он не может дальше двигаться, ему нужно сделать следующее:

если есть мобильная связь, и он может позвонить в спасательную службу, он должен сообщить, что по такому-то адресу, на таком-то этаже он не может выйти из здания. Это для того, чтобы спасатели, которые прибудут, знали в первую очередь на что обратить внимание;

если телефонной связи нет, ему нужно найти место в квартире - это уже у окна, и он должен обозначиться о том, что ему нужна помощь. Он может кричать, может взять белый платок для того, чтобы люди смогли увидеть, что ему нужна помощь.

Что надо делать во время пожара в доме, если "прилет" в верхние этажи, а вы живете на нижних? Алгоритм почти такой же. Если человек может выйти из помещения, и он уверен, что он безопасно может двигаться вниз - это обязательно, в квартире он не остается, потому что есть риск того, что, если разрушена часть дома, то и в дальнейшем произойдут разрушения.

Поэтому - обстрел закончился - они (жильцы, - Ред.), если уверены, они обязательно выходят на улицу, если воздушная тревога закончилась, то ищут безопасное место, где переждать, пока спасательные службы приедут, создастся штаб местных органов, они смогут там подать заявления, обозначиться - кому нужно жилье, кому - не нужно.

Если так случилось, что на верхних этажах "прилет", и разрушилась лестничная клетка, и они не могут выйти, алгоритм тот же самый - они ищут место возле окна для того, чтобы обозначить, что им нужна помощь. Могут позвонить в службу 101, сказать, что им нужна помощь, они находятся по такому-то адресу, на таком-то этаже, в такой-то квартире.

У меня большая просьба - когда создается штаб местных органов, в который и мы входим, - если человек стрессоустойчив, и он может предоставить информацию - большая просьба - чтобы они в штаб подали информацию о своих соседях. О чем идет речь - если они знают, кто жил на лестничной клетке, они в штабе должны сказать, что у меня в соседней квартире жила семья, они периодически находились с 18 до 20 дома, возможно, они не дома. Чтобы эта информация была, потому что мы делаем описание тех людей, которые могли остаться для того, чтобы быстро оказать помощь.

Что нужно делать в случае возникновения пожара дома, если не можете выбраться самостоятельно

Олег Стоволос также рассказал, как выжить при обстреле, если нет возможности самостоятельно покинуть здание:

Если где-то рядом пожар, во-первых, если человек может выйти на балкон или к любому оконному проему, где он сможет дышать, - он передвигается и находится там и подает информацию о том, что ему нужна помощь. Спасатели в первую очередь будут обращать внимание на очаги пожара и будут двигаться туда. Если они будут знать, что там люди, второе отделение пойдет и будет оказывать помощь.

Если при пожаре человек не может дойти до окна, где можно дышать, то стоит сделать следующее:

Дым поднимается сверху, и в помещении есть пространство у пола, где еще некоторое время есть кислород, и можно дышать. При пожарах, если есть возможность передвигаться, можно зайти в ванную, намочить тряпку, лечь на пол, прижать тряпку к лицу и таким способом дышать. И пытаться как-то сообщить, что нужна помощь.

Сотрудники ГСЧС, к сожалению, отмечают, что нет такой тенденции, что, например, на верхних этажах жить опаснее, чем на нижних. "Мы видим очень большое количество примеров, - и в Киеве было, и в других областях и прифронтовых. Еще раз подчеркиваю - подземное пространство - это одно из мест, которое может спасти жизнь. Любые другие этажи мы не рассматриваем и не рекомендуем. Последний случай в городе Киеве - из пятиэтажного подъезда не осталось ни одного этажа, поэтому говорить о каких-то этажах - верхних или нижних... Укрытие, подземное пространство - это то, что может спасти жизнь".

Что делать, если в доме произошло возгорание, категорически нельзя

Для того, чтобы понять, как спастись из горящего здания, надо четко выполнять указания спасателей и помнить о важных правилах, а именно:

не пользоваться лифтами;

если не уверены, что можно безопасно спуститься вниз, не спускаться;

подавать знаки о необходимости в помощи;

не идти через очаг пожара.

Все признаки, что вам нужна помощь, лучше подавать с балкона. Сейчас во многих материалах используется большое количество химических веществ, при горении некоторых даже выделяется синильная кислота, и там будет достаточно одного-два вдоха, чтобы человек потерял сознание.

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