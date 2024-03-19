С начала полномасштабного вторжения ДТЭК Энерго регулярно помогает Вооруженным Силам Украины с углем для обогрева, организуя отгрузки воинским частям и непосредственно подразделениям на отдельных направлениях.

Об этом говорится в сообщении компании.

Чтобы охватить помощью как можно больше подразделений и по просьбе непосредственно военных, шахтеры-волонтеры ДТЭК организовали фасовку угля в мешки по 50 кг. Очередные партии отправились к защитникам на Донецкое и Запорожское направления.

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"Эта теплая помощь отправилась на самые отдаленные позиции. Топливо нужно нашим ребятам в каждый блиндаж", - рассказал военный с Днепропетровщины Александр.

Угледобывающие предприятия постоянно на связи с военными подразделениями, которые сейчас защищают Украину.

"Помогаем, потому что хотим, чтобы нашим защитникам, среди которых немало и наших коллег и сотрудниц, было тепло, чтобы они не мерзли, могли подсушить вещи, подогреть воду или еду. Мы очень благодарны им за то, что гонят врага с нашей земли и держат фронт. Каждый украинец сегодня должен помогать военным, чтобы им было хоть немного легче, чтобы они чувствовали поддержку населения страны, надежный тыл, чтобы имели силы держаться и уничтожать врага", - отметил Олег, шахтер ДТЭК.

Напомним, сейчас более 4 500 сотрудников ДТЭК защищают Украину в рядах ВСУ.