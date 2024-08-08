Шабунин имеет наибольший процент недоверия среди антикоррупционеров, - опрос

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получил от украинцев наибольший процент недоверия среди антикоррупционеров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинской социологической платформой, сообщает "Закон и бизнес".

Так, каждый четвертый украинец (25%) считает, что Шабунин использует образ "антикоррупционера" в своих корыстных целях. Для сравнения, журналиста Дениса Бигуса подозревают в этом 12,4% опрошенных.

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В то же время 24,6% респондентов вообще не знали ни одной из упомянутых в опросе фамилий антикоррупционеров.

Напомним, ГБР расследует ряд уголовных дел по Шабунину, который числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве.

В частности, расследуют уклонение от мобилизации, подделку документов НАПК, незаконное использование гуманитарки и присвоение джипа Nissan Pathfinder, который волонтеры передали для ВСУ.

Недавно ЦПК утверждал, что именно они инициировали и использовали наработанные контакты для получения Украиной истребителей F-16.

Исследование проводилось Украинской социологической платформой в августе 2024 методом CAWI (анкетирование онлайн в онлайн-панели) среди граждан Украины в возрасте с 18 лет. Выборка: 2000 анкет.