'Сердце Азовстали' подписало меморандум о сотрудничестве с Минобороны

Проект поддержки защитников Мариуполя и их семей "Сердце Азовстали" подписал меморандум о партнерстве с Министерством обороны Украины.

"Сердце Азовстали" имеет экспертизу в вопросах поддержки военных, ветеранов, в том числе освобожденных из плена. За два года работы проект наработал 16 программ психологической реабилитации, которые уже доказали свою эффективность. Пять из которых уже оформлены протоколами. Совместно с министерством эти наработки планируют масштабировать и применять для поддержки всех военных и их семей.

"Мы работаем с узкой категорией защитников - это военные гарнизона "Мариуполь". Но это позволило нам наработать комплексную систему поддержки, которая охватывает и лечение, и психологическую реабилитацию, и обеспечение квартирами защитников с инвалидностью, и самореализацию наших ветеранов в гражданской жизни. И мы имеем опыт работы с военными после плена, ведь, к сожалению, многие защитники Мариуполя прошли через это. То есть мы сопровождаем наших защитников и защитниц от момента выхода из плена, через реабилитацию и закрытие квартирного вопроса, до самореализации и трудоустройства в гражданской жизни. Но мы стремимся масштабировать наши наработки на всю Украину, поэтому для нас так важно сотрудничество с государством", - отметила председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

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"Этот меморандум должен объединить опыт государства и общественного сектора в части комплексной реабилитации военных. Сегодня в системе Минобороны работает 2,5 тыс. военных психологов, в прошлом году они оказали помощь 73 тысячам военнослужащих. Общественные организации имеют собственный опыт в реабилитации военнослужащих и этот опыт важно исследовать и вводить его лучшие практики", - отметил заместитель Министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.