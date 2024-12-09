Семья гендиректора больницы Мечникова поселилась в элитном пригороде, - СМИ

Не утихли еще разговоры о том, что во время войны тесть генерального директора больницы имени Мечникова Сергея Рыженко приобрел себе элитный внедорожник TOYOTA LAND CRUISER 2021 года выпуска, как выяснилось, что семья Рыженко поселилась в элитном пригороде Днепра.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на "Днепр.Главное".

Гендиректор областной больницы решил поселить семью своей новоиспеченной жены Инги Родниковой поближе к своим родителям - в Орловщину, пишет издание. Этот поселок считается элитным, как Конча-Заспа в Киеве.

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Согласно последним данным из декларации Рыженко, в 2009 году его мать стала владелицей дома на Орловщине, общая площадь которого составляет 231,6 метра.

Впоследствии неподалеку от нее, в центре Орловщины, поселился и тесть Рыженко, Валерий Родников, на участке 0,5 га. К слову, эти земли обычно должны выдаваться врачам, учителям и другим полезным людям. В то же время, как выяснил "Днепр.Главное", Родников к обучению детей или лечению больных никакого отношения не имеет. Скорее всего, тесть знаменитого гендиректора больницы им. Мечникова занимался бизнесом - розничной торговлей.

"Интересно, что 17 соток земли на Орловщине продают за 13 тысяч долларов. Поэтому сколько может стоить земля семьи Рыженко-Родниковых?" - говорится в тексте материала.

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