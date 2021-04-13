Во Владимире-Волынском Волынской области жители многоэтажки пожаловались на соседа, который регулярно устраивает оргии в подъезде.
Об этом пишет Прикарпатья Online со ссылкой на одного из жителей дома №63 по улице Полесской Сечи Павла Марходея.
Читайте такжеВ Херсоне мэра и депутатов развлекали "обнаженкой" на закрытой вечеринке (фото, видео)Отмечается, что мужчина застал своего соседа за интимными утехами среди бела дня на лестничной площадке. По его словам, «сосед-мачо» живет в собственной квартире «без окон и дверей».
«Каждый день приходится видеть такую картину. Полиция бессильна, поэтому просим нашу власть города повлиять на этого человека», - поделился мужчина.
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