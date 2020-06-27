Известный ресторатор из Одессы Савва Либкин готовит чахохбили (видео)

Помогает Либкину известный украинский предприниматель Андрей Здесенко.

Известный одесский ресторатор Савва Либкин готовит в прямом эфире чахохбили.

Помогает ему украинский предприниматель Андрей Здесенко.

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Трансляцию можно посмотреть на личной странице Саввы Либкина в Facebook.

УНИАН, являясь информационным партнером, транслирует процесс приготовления в прямом эфире.

«Гооворим о харизме в бизнесе и вне его. И, конечно, готовим. Покажу зрителям все секреты правильного чахохбили», - пообещал Либкин.

Эфир проходит из одесского ресторана «Дача». С 12.30 блюдо будут подавать гостям.

Отметим, чахохбили - традиционная второе блюдо грузинской кухни, разновидность рагу. Название происходит от слова ხოხობი, хохоби («фазан»), поскольку в древности ее готовили именно из этой птицы. В 21 веке фазана обычно заменяют курицей. Также обязательными компонентами чахохбили является помидоры, пряности и чеснок.

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