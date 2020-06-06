Известный одесский ресторатор Савва Либкин дает мастер-класс по приготовлению плова с мидиями (трансляция)
11:09, 06 июня 2020Общество
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Савва Либкин
Известный одесский ресторатор Савва Либкин дает мастер-класс по приготовлению плова с мидиями.
Процесс приготовления проходит в одесском ресторане "Дача" (Французский бульвар, 85). После прямого эфира гости заведения смогут заказать и попробовать плов с мидиями.
Трансляцию смотрите ниже.
"Я всегда говорил, что это особенный одесский обед, который мужчина должен готовить для любимой женщины. Ведь подготовка к приготовлению занимает кучу времени и требует терпения. Каждую ракушку нужно очистить ножом и промыть. Для плова подойдут мидии любого, но желательно одинакового размера", - рассказывает Савва Либкин.
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