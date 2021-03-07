Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

В Киеве из-за сильного ветра приспустили самый большой флаг Украины.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом сообщил заместитель председателя горадминистрации Вячеслав Непоп.

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«Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили», - сказал Непоп.

Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. До завтрашнего вечера метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта.

Сооружение флагштока является наибольшем в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Как сообщал УНИАН, самый большой флаг Украины подняли на печерских холмах 22 августа 2020 года.

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Автор: Виктория Токарева