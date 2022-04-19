Для обеспечения услуги компания объединилась с логистической компанией "Новая почта".

Корейская компания Samsung бесплатно отремонтирует технику для клиентов из Украины.

Об этом сообщает The Korea Herald.

По словам украинского подразделения, корейский технологический гигант заберет мобильные устройства для ремонта для клиентов, которые проживают в районах, где его сервисные центры не могут работать, а потом доставит их обратно.

Отмечается, что все мобильные устройства Samsung, включая смартфоны, планшеты и умные часы, подлежат услуге самовывоза, при этом все расходы покрывает компания.

"Для создания новой услуги компания заявила, что объединилась с местной логистической фирмой под названием "Новая почта", пообещав продолжать поддержку клиентов", - говорится в сообщении.

В издании добавили, что в прошлом месяце Samsung сообщила о планах пожертвовать 6 млн долларов гуманитарной помощи украинским беженцам.

После вторжения России в Украину Samsung приостановила поставки новых продуктов в РФ с 5 марта. В России компания является крупнейшим производителем смартфонов с более чем 30-процентной долей рынка.

Справка УНИАН. Samsung - южнокорейская транснациональная компания-конгломерат, главный офис которой расположен в Сеуле (Южная Корея).

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