В Одессе полиция устанавливает обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, выбросившегося с 19-го этажа жилого дома на ул. Михайловской.
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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, предварительно установлено, что 11-летний мальчик погиб в результате падения с балкона лестничной площадки, ориентировочно с 19-го этажа.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.
В социальных сетях люди, знавшие семью мальчика, пишут, что он был хорошим ребенком, но взаимоотношения между родными «были сложными».
«Он был хорошим мальчиком, но у него были плохие отношения с отцом», - утверждают пользователи.
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