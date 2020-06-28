Руководитель Еврейской общины Украины поздравил украинцев с Днем Конституции

Руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач поздравил украинцев с Днем Конституции.

Руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач поздравил украинцев с Днем Конституции Украины, его поздравление было опубликовано сегодня на JewishNews.

“Еврейская мудрость говорит, что мы должны уважать законы, политику и руководство той страны, в которой мы живём.

Украина является мультикультурным государством. Вне зависимости от цвета кожи, языка общения, национальности, религии, политических и общественных взглядов, каждый гражданин Украины — украинец, имеет равные права и обязанности, которые гарантирует Конституция.

От имени Объединённой еврейской общины Украины поздравляю украинцев с важным государственным праздником — Днём Конституции Украины, желаю процветания и богатства!”

Также сегодня стало известно, что накануне Дня Конституции в Ивано-Франковске вандалы разрисовали стену синагоги, а вчера Президент Украины Владимир Зеленский посетил Синагогу Хабад в Херсоне.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram