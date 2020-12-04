До этого назначения Андрей Рубель работал заместителем начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Руководство Министерства внутренних дел и Нацполиции представило нового главу полиции Харьковщины Андрея Рубеля.

Читайте такжеВ Харьковской области после протеста рестораторов смягчили карантинОб этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что сегодня, 4 декабря, председатель Нацполиции Игорь Клименко и государственный секретарь МВД Алексей Тахтай представили личному составу нового руководителя полиции Харьковщины полковника Андрея Рубеля.

В ведомстве добавили, что Рубель до этого работал заместителем начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Он – опытный офицер с 16-летним стажем работы в оперативных подразделениях. Его кандидатура была согласована по предложению руководства Национальной полиции Украины.

Клименко выразил благодарность Валерию Сокуренко, который до этого более полутора лет возглавлял областной главк полиции, и обозначил приоритетные задачи для харьковской полиции, среди которых борьба с наркопреступлениями и организованной преступностью.

Справка. Андрей Рубель родился в 1982 году на Черниговщине. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел. Службу в органах внутренних дел начал с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева.

В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции города Киева и области, в ГУБОП МВД Украины, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.

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Автор: Светлана Макринская