Руководство Министерства внутренних дел и Нацполиции представило нового главу полиции Харьковщины Андрея Рубеля.
Читайте такжеВ Харьковской области после протеста рестораторов смягчили карантинОб этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что сегодня, 4 декабря, председатель Нацполиции Игорь Клименко и государственный секретарь МВД Алексей Тахтай представили личному составу нового руководителя полиции Харьковщины полковника Андрея Рубеля.
В ведомстве добавили, что Рубель до этого работал заместителем начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Он – опытный офицер с 16-летним стажем работы в оперативных подразделениях. Его кандидатура была согласована по предложению руководства Национальной полиции Украины.
Клименко выразил благодарность Валерию Сокуренко, который до этого более полутора лет возглавлял областной главк полиции, и обозначил приоритетные задачи для харьковской полиции, среди которых борьба с наркопреступлениями и организованной преступностью.
Справка. Андрей Рубель родился в 1982 году на Черниговщине. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел. Службу в органах внутренних дел начал с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева.
В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции города Киева и области, в ГУБОП МВД Украины, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.
Вам может быть интересно
- Расследование дела о падении самолета с курсантами под Харьковом – на завершающем этапе
- Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА
- Зеленский назначил нового гендиректора "Укроборонпрома"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram