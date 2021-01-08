Из-за пандемии по маршруту они проехали без остановок.

Сегодня в Одессе прошел Рождественский парад трамваев.

Как передает корреспондент УНИАН, в Рождественском параде приняли участие два трехсекционных трамвая «Одиссей МАХ», украшенных новогодними гирляндами.

Один из трамваев вышел из депо №1 на улице Водопроводной в 17:41 и продолжил движение по маршруту № 26.

Праздничный вагон проехал по 5-й станции Люстдорфской дороги, затем - по 11-й станции Люстдорфской дороги, где сделал разворот и направился обратно - в сторону Старосенной площади.

Второй вагон стартовал на маршруте №7 в 17:30 с конечной остановкой на улице Паустовского, проехал через Херсонский сквер, по спуску Маринеско, улицы Преображенскую, Тираспольскую, Старопортофранковскую, Пантелеймоновскую. Проехал возле Одесского театра музыкальной комедии и прибыл на конечную остановку у парка культуры им. Тараса Шевченко.

В трамваях было небольшое количество пассажиров, из-за пандемии по маршруту они проехали без остановок.

Внутри празднично украшенных трамваев творческие коллективы исполняли колядки и рождественские песни, которые через динамики были слышны на улицах - по ходу движения. Детей угощали сладостями.

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Автор: Лариса Козовая