Вопрос об избрании ему меры пресечения еще решается.

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который 7 ноября в Кривом Роге нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления.

Читайте также"Мир точно сходит с ума!": Зеленский отреагировал на резню в родном Кривом РогеОб этом сообщает Офис генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Криворожской местной прокуратуры №3 гражданину, который в субботу напал на людей на улице, сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство (ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

После содеянного его задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Досудебное расследование продолжается.

Резня в Кривом Роге: что произошло

7 ноября в Кривом Роге около 15:20 в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым он нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, среди пострадавших – 8-летний ребенок.

Нападавшего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

По информации МВД, нападавший рассказал, что убить людей ему приказал «голос».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц