"Порядка 12 сценариев": вице-премьер рассказал о вариантах реинтеграции Донбасса

Не все они зависят от Украины, признался чиновник.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, представитель Украины на переговорах в Минске Алексей Резников заявил, что видит множество сценариев развития событий по возвращению оккупированного Донбасса.

Об этом он сказал в интервью "Новостям Донбасса".

При этом он признал, что сейчас нет ответа на то, как будут выглядеть планы по деоккупации.

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"Попутно о них говорить некорректно, потому что все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить. Они очень разные. Они зависят от разных факторов, и к сожалению, не все они зависят от Украины", - сказал он.

Резников отметил роль политического, геополитического и экономического факторов в данном вопросе.

"И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных", - сказал чиновник.

При этом он добавил, что сама деоккупация "может произойти в течение года, а может и не сразу".

Как сообщал УНИАН, боевики обязали жителей ОРДО, получивших украинские паспорта за время оккупации, оформлять "документы ДНР".