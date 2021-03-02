В Днепре спасают годовалую девочку, которая прыгнула в ванну с кипятком.
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Родители готовились к вечернему купанию, но на мгновение отвлеклись и не смогли проконтролировать ребенка.
У маленькой Нади - 60% ожогов кожи. Состояние крайне тяжелое. И медики сейчас не дают прогнозов.
Девочке провели уже три операции, она находится в медикаментозном сне.
Родителя винят себя в том, что отвлеклись и не заметили, как девочка упала в ванную. От полного поражения кожи ребенка спас памперс.
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