Часто благодаря дронам российские оккупанты даже не успевают занять позицию и начать огонь по позициям ВСУ, как наши артиллеристы с помощью дронов "накрывают" их раньше.

Компания Parimatch Ukraine вместе с благотворительным фондом "Коло" передали подразделениям ВСУ очередную партию дронов украинского производства "Небесная кара", которые являются одной из неотложных и постоянных потребностей военных.

Деньги в рамках проекта Parimatch "Беспилотный футбол" собирали украинские болельщики во время эксклюзивных трансляций топовых футбольных матчей "Челси-Арсенал", "Нидерланды-Украина", "Украина-Исландия" и "Днепр1-Шахтер", которые вели звездные гости Александр Шовковский и Александр Денисов, и которые состоялись благодаря поддержке платформ FootballHub и Setanta Sports.

Дроны "Небесная кара", закупленные у производителей на собранные деньги, уже уехали на фронт помогать николаевской 30 ОМБР и подразделениям разведки ВСУ. Неделей ранее известный украинский букмекер Parimatch отправил украинским защитникам также партию дронов Mavic.

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Дроны остаются одной из главных потребностей украинских военных, потому что, как говорят сами военнослужащие, БПЛА является расходным материалом, потому что они часто теряются или сбиваются врагом. Но без дронов военным гораздо сложнее вести разведку и корректировать огонь артиллерии.

"Наблюдать противника в зоне прямой видимости удается не всегда, так же определять его местонахождение по звуку, в "зеленке" гораздо сложнее, чем когда аэроразведка может поднять дрон в воздух, и можно сразу определить координаты, навестись и корректировать огонь в режиме реального времени", — говорит командир взвода управления 30 ОМБР, позывной "Плафон".

Часто благодаря дронам российские оккупанты даже не успевают занять позицию и начать огонь по позициям ВСУ, как наши артиллеристы с помощью дронов "накрывают" их раньше. БПЛА "Небесная кара" славится своей скоростью, маневренностью, передачей качественной картинки и дальностью полета до 30 км даже в условиях радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему успешно проводить оперативную разведку вражеских позиций. Но на фронте таких дронов постоянно не хватает.

"Если у группы есть соответствующий опыт работы, потери дронов составляют 3-4 единицы ежемесячно. Враг ведет системную радиоэлектронную борьбу, поэтому в условиях позиционной борьбы сбивание дронов даже у опытных групп – неизбежно. Для эффективного выполнения задач разведка нуждается в постоянном пополнении запасов", — отмечает офицер разведки ВСУ Андрей Носач.

Именно поэтому Parimatch с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину работает над обеспечением ВСУ разведывательными и боевыми дронами, чтобы подразделения ни на день не теряли способность видеть врага на поле боя.

"Мы в компании точно знаем, насколько мощна сила технологий. Дроны – одна из них. Это "глаза" ВСУ и возможность проводить военные операции на значительном расстоянии, сохраняя жизнь наших защитников. Поэтому мы продолжим нашу поддержку военных до самой победы", – отмечает Наталья Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

За 2022 год компания Parimatch предоставила помощь ВСУ на 386 млн гривен, из них 9,3 млн было потрачено на приобретение 41 дрона для передовой.