Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков еще не вакцинировался от COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских каналов.
"Пока не вакцинировался. Переболел, у меня есть антитела... Я в свое время говорил, что буду вакцинироваться за свой счет. По состоянию на сегодня, пока, к сожалению, в свободном доступе вакцин нет", - отметил Разумков.
Он высказал мнение, что ряд людей могли бы вакцинироваться за свой счет, "чтобы не нагружать государственный бюджет".
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