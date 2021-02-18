Утром беркут разогнал протестующих под Верховной Радой, а затем силовики снесли баррикаду на улице Институтской и начали штурмовать Майдан.

Сегодня седьмая годовщина кровавых расстрелов на Майдане. Именно 18 февраля Революция Достоинства вошла в свою острую фазу.

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В тот день погибли по меньшей мере 22 протестующих, несколько сотен человек получили тяжелые ранения.

Утром беркут разогнал протестующих под Верховной Радой, а затем силовики снесли баррикаду на улице Институтской и начали штурмовать Майдан.

Они применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

К вечеру предприняли попытку зачистить Майдан Независимости двумя БТР. Тогда же подожгли палаточный городок и Дом профсоюзов.

Расстрелы на Майдане

18-20 февраля 2014 года на Майдане были расстреляны около сотни протестующих.

После расстрелов на Майдане тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию, вывозя "нажитое" имущество и деньги грузовиками из резиденции в Межигорье.

Вслед за Януковичем в РФ бежал тогдашний премьер-министр Николай Азаров. Кроме того, там же скрываются от украинского правосудия и силовики, которые принимали участие в убийствах протестующих.

Расследование убийств протестующих на Майдане продолжается до сих пор.

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Автор: УНИАН