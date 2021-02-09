Житель Черкасской области заявил о пытках полицейскими. По его словам, несколько дней назад над ним издевались местные правоохранители. В частности, его били резиновым шлангом, металлическим стулом и кулаками.
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Отмечается, что происшествие произошло еще в минувшую пятницу. К подозреваемому в ограблении в гараж пришли правоохранители и заметили там краденую вещь, поэтому его доставили в местный участок полиции.
По словам потерпевшего, еще до выяснения всех обстоятельств его начали избивать, и так продолжалось более полутора часов:
«Били трубкой от огнетушителя, бутылкой, стулом. Привязывали к скамейке из стульев наручниками, чтобы я не бегал, и били».
У мужчины сломана челюсть, сильные ушибы.
На произошедшее отреагировали в ГБР и полиции. В целом отстранили 6 полицейских, среди них двоих уволили, именно тех, которых подозревают в пытках.
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