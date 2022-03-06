Андрей Данилко / Фото УНИАН
Известный украинский артист Андрей Данилко рассказал, что планирует выпустить новую песню о президенте страны-агрессора Путине.
Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Я сижу и думаю песню для Сердючки, завтра допишу. Называется "Маленькая мечтательница". Припев такой: "Путин, чтоб ты сдох, Путин, чтоб ты сдох. Но причина есть одна, его не хочет даже сатана", - процитировал артист.
Напомним, ранее Данилко обозвал известного российского пропагандиста Соловьева кастрюлей, а Путину посоветовал застрелиться в бункере.