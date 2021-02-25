Президент пожелал благополучия и опубликовал фото традиционного блюда Хоменташ.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев с Пуримом.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Зеленский пожелал благополучия, отметил в твите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и опубликовал фото традиционного блюда Хоменташ («уши Амана»), которое выпекается накануне Пурима.

«Поздравляю всех иудеев с самым радостным праздником #purim2021! Желаю благополучия, согласия и веры в чудо! Хаг Пурим Самеах! @netanyahu», — написал президент Украины.

Читайте также25 февраля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьОдин из самых веселых еврейских праздников — Пурим — в 2021 году отмечают 25-26 февраля. Он призван напоминать о спасении евреев, живших на территории Древней Персии, от истребления Аманом, любимцем персидского царя Артаксеркса (Ахашвероша).

Главная часть празднования — публичное чтение книги Эсфири во время вечерней и утренней молитвы в синагоге. Кроме того, в Пурим предписано веселиться, присылать подарки друг другу и подавать милостыню бедным.

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Автор: Катерина Комолова