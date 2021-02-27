Некоторые участники акции во время движения зажгли файеры, иногда при ходьбе гремят взрывы, похожие на взрывы петард.

Участники акции в поддержку активиста Сергея Стерненко решили пойти к Генеральной прокуратуре, где будут требовать отставки Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

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В начале колонны едет автомобиль с усилительной аудиосистемой, с которой постоянно звучит призыв «Венедиктову в отставку!».

Активисты убеждены, что именно генпрокурор виновна в уголовном преследовании Стерненко.

Перед этим активисты объявили требования к президенту Владимиру Зеленскому, в частности они призывают главу государства перезагрузить судебную систему путем обновления Высшего совета правосудия, а также немедленного освобождения Стерненко из тюрьмы.

Некоторые участники акции во время движения колонной зажгли файеры, иногда при ходьбе гремят взрывы, похожие на взрывы петард.

Приговор Стерненко и реакция общества

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.

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Автор: Виталий Саенко