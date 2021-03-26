Эти протоколы они получили за нецензурную брань в общественных местах и ​​нарушение порядка использования пиротехники.

Протоколы об админнарушении получили еще трое участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Читайте такжеПодозреваемый в хулиганских действиях на Банковой заявил отвод судьеОб этом сообщается в Telegram-канале "Самозащита", который организовали сторонники Стерненко для координации акций.

Это Игорь Поташенков и Олег Кобезский, которым вручены протоколы об административном правонарушении по ч. 6 ст. 195 КУоАП "Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств".

По словам активистов, эти протоколы они получили за то, что во время акции держали в руках файеры. Кроме того, Артуру Ефименко вручен протокол по ст. 173 КУоАП - нецензурная брань в общественных местах.

"Всего "наказаны" за активную общественную позицию уже 9 участников акции", - сообщает "Самозащита".

Акции в поддержку Стерненко: что произошло

20 марта у здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания.

Участники акции разрисовали здание ОП краской.

По завершению акции полицейские задержали Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд), которого подозревают в том, что он разбил стекло в дверях здания ОП. Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия. 23 марта суд избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В этот же день стало известно об объявлении подозрения еще одному участнику акции - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Ему инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

Позже о подозрении сообщили еще и одному из участников движения "Гонор" Алексею Белковскому.

24 марта правоохранители вручили подозрения еще двум участникам акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта под зданием офиса президента.

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Автор: Антонина Доломанжи