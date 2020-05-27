цей матеріал доступний українською

В Украине изменили правила прописки

18:08, 27 мая 2020
Общество
985 0
Прописка в Украине - что изменили в прописке / Фото УНИАН

Согласно документу, при регистрации несовершеннолетнего ребенка не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание в жилом помещении по адресу регистрации места жительства родителей/одного из родителей или законного представителя.

Читайте такжеКабмин на неделе примет решение о запуске второго этапа выхода из карантина с 22 мая – Шмыгаль

В случае отсутствия этих документов, если жилье в ипотеке или в доверительной собственности, регистрация места проживания будет по согласию собственника/сособственника жилья, нанимателя или членов его семьи (по согласию іпотеко держателя или доверительного собственника).

Кроме того, работник органа регистрации может проверить, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

В заявлении на регистрацию месту жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter